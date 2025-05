Wie schon im März lag die Inflationsrate bei 2,2 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 2,1 Prozent gerechnet. Die Währungshüter der EZB streben 2,0 Prozent für die 20-Länder-Gemeinschaft an. Das erachten sie als optimales Niveau für die Wirtschaft. Ihr Ziel liegt inzwischen in greifbarer Nähe.