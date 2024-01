Wie am Freitag aus offiziellen Regierungsdaten hervorging, stieg der Kernverbraucherpreisindex (VPI) in Tokio im Januar um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg war langsamer als die erwartete Marktprognose von 1,9 Prozent. Die Kerninflation in Tokio, die die frischen Lebensmittel ausschliesst, aber Treibstoffkosten einschliesst, sank den dritten Monat in Folge und befindet sich jetzt auf den niedrigsten Stand seit März 2022.