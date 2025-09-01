Den Auftakt macht am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht. Laut einer Bloomberg-Umfrage erwarten Ökonomen rund 75’000 neue Stellen. Bereits Anfang August rückten die Jobzahlen in den Fokus, nachdem das Bureau of Labor Statistics (BLS) die Beschäftigtenzahlen für Mai und Juni um fast 260’000 nach unten korrigiert hatte – was Ex-Präsident Donald Trump zu heftigen Vorwürfen veranlasste; er feuerte die Chefin der Behörde und warf ihr politische Manipulation vor. Am 9. September folgt die nächste grosse BLS-Revision, die weitere Korrekturen nach sich ziehen könnte.