Bei welchen Aktien-Segmenten sehen Sie Gefahren?

Gefahren sehen wir bei zyklischen Aktienwerten, die vom Narrativ der ‹weichen Landung› profitiert haben. Ebenso bei entwickelten Märkten ausserhalb der USA. Die Aktien der Eurozone haben sich 2023 und insbesondere im vierten Quartal gut entwickelt. Dennoch stehen sie unter dem Druck einer entschlossenen EZB, eines unter dem Trend liegenden Wachstums in der Region sowie einer schwachen Nachfrage aus China, einem wichtigen Handelspartner. Unserer Ansicht nach wird Grossbritannien 2024 am ehesten in eine Rezession abrutschen. In Japan, das im vergangenen Jahr zu den Spitzenreitern gehörte, wurden die Aktien durch einen schwachen Yen und die Bemühungen der Tokioter Börse um eine bessere Unternehmensführung und Eigenkapitalrendite begünstigt. Obwohl es in Japan attraktive Möglichkeiten gibt, sind wir der Meinung, dass die ‹leichten Gewinne› gemacht wurden und die Anleger sich darauf konzentrieren müssen, Unternehmen zu finden, die eine aktionärsfreundliche Politik einleiten und davon profitieren können.