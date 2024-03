New Yorker Verleumdungsklagen

Ein Bundesgericht in Manhattan hat Trump des sexuellen Missbrauchs der Schriftstellerin E. Jean Carroll in den 90er Jahren und anschliessende Verleumdung in den Jahren 2019 und 2022 schuldig gesprochen. Er wurde in diesem Zusammenhang im Mai 2023 von Geschworenen zur Zahlung von fünf Millionen Dollar und am 26. Januar von einer anderen Jury zu 83,3 Millionen Dollar verurteilt. Auch hier hat Trump Berufung eingelegt.