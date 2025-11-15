Die Top-Listen basieren auf den Ergebnissen einer Onlineumfrage unter mehr als 3300 Schweizer Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Umfrage war via die digitalen Auftritte von Handelszeitung und «PME» vom 16. Juli bis am 25. August 2025 zugänglich. Die Analyse übernahm Statista.

Neben den übergeordneten Dimensionen wie Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft konnten die Teilnehmenden die Banken in verschiedenen Subdimensionen bewerten. Bei der Analyse der Banken und ihrer Services wurde auch die Loyalität berücksichtigt. Die Empfehlungen und Bewertungen wurden mittels Scoring-Modell zu einem Gesamtscore zusammengefasst.

Um in einer Kategorie ausgezeichnet zu werden, mussten die Banken und Kreditkarten eine Mindestanzahl von Bewertungen und mindestens einen Gesamtscore von 70 von insgesamt 100 Punkten erreichen. Die Länge der Top-Listen variiert zwischen fünf und zehn Positionen, abhängig von der Anzahl der gesammelten Bewertungen und dem erzielten Rang.