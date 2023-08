Die Kater-Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft verschlechtert sich weiter. Der vierte Rückgang in Folge des wichtigsten Konjunkturbarometers signalisiert, dass Deutschland wieder in die Rezession rutschen könnte. Denn das Ifo-Geschäftsklima sank im August stärker als erwartet um 1,7 auf 85,7 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9'000 Führungskräften mitteilte. «Die Durststrecke der deutschen Wirtschaft verlängert sich», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Firmen waren mit den laufenden Geschäften unzufriedener und bewerteten auch ihre Aussichten skeptischer. Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer sieht den Index als «klares Rezessionssignal».