Weltweites Ansehen

Indiens Aussenpolitik ist Analysten zufolge unter Modi robuster geworden und spielt auch bei den Wählern eine grössere Rolle. «Es handelt sich eher um einen Wandel im Stil und in der Rhetorik als in der Substanz, was Kontinuität in der indischen Aussenpolitik bedeutet», sagt Ashok Kantha, ein pensionierter Diplomat. Modi werde vor allem dafür in Erinnerung bleiben, dass der das Ansehen des Landes gestärkt habe, geht aus einer im Februar veröffentlichen Umfrage von India Today Group hervor. Mit 19 Prozent war es die zweithäufigste Antwort auf die Frage nach Modis Errungenschaften. Argumente der BJP für Modis Erfolge in der Aussenpolitik sind unter anderem die Wirtschaft und die Ausrichtung des G20-Gipfels im vergangenen Jahr. Vor zwei Jahren konnten durch Modis Bemühungen fast 20'000 durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges festsitzenden Studenten wieder nach Hause gebracht werden. Ein im März von Modi veröffentlichtes Wahlkampfvideo, das eine erleichterte und Modi dankende junge Frau bei ihrer Rückkehr zeigt, wurde fast 650'000 Mal angesehen.