AirAsia X nimmt zusätzlichen Treibstoff an Bord

Die Billigfluglinie AirAsia X zum Beispiel nimmt in Malaysia zusätzlichen Treibstoff an Bord, bevor sie zu Flughäfen in Vietnam fliegt, wie Vorstandschef Bo Lingam sagte. «Es ist nicht so, dass sie uns keinen Treibstoff geben, aber sie begrenzen die Menge.» Auch in Myanmar, Pakistan und ‌auf Tahiti gibt es Einschränkungen. Piloten werden angewiesen, aus dem Ausland die maximale Treibstoffmenge mitzubringen. Diese als «Tankering» bekannte Praxis ist jedoch kostspielig, da das Mitführen von zusätzlichem Treibstoff den Verbrauch erhöht.