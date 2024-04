06. Apr (Reuters) - Der Gazastreifen liegt im Südosten des Mittelmeeres an uralten Handels- und Seerouten. Seit Tausenden von Jahren ist der Küstenstreifen bewohnt und vielfach umkämpft - ägyptische Pharaonen herrschten dort, Babylonier, Philister und Alexander der Grosse, der Gaza-Stadt belagerte und eroberte, die Männer tötete und Frauen und Kinder versklavte. Aufgrund seiner Lage nahe der Grenze zwischen Asien und Afrika entwickelte sich das Küstengebiet im Altertum zu einem blühenden Handelszentrum und war Teil des Philisterbundes aus fünf Städten entlang der Küstenebene. Das Gebiet spielt in biblischen Berichten eine wichtige Rolle, etwa in den Schlachten von König David. In späteren Jahrhunderten eroberten Römer, Mongolen, Kreuzfahrer und Napoleon das Land. Das Christentum verbreitete sich – noch heute existiert dort eine kleine christliche Gemeinde – und vor 1400 Jahren drangen muslimische Armeen in das Land ein.