Mit Beginn des Solarbooms in den 2000er-Jahren kommt es zum explosiven Wachstum. Unter der Ägide von Peter Pauli (63), CEO von 2002 bis 2016, kann Meyer Burger deutlich expandieren und in mehrere ausländische Märkte eintreten. 2006 geht Meyer Burger erfolgreich an die Börse. Der Umsatz steigt von 82 Millionen Franken im Jahr 2006 auf 1,315 Milliarden Franken im Jahr 2011. Hierzu tragen die Übernahmen des deutschen Maschinenherstellers Roth & Rau sowie der 3S Swiss Solar in Lyss BE bei, die Pauli verantwortet.