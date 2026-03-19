Das KI-Geschäft von Alibaba steht unter erhöhtem Druck, Gewinne zu schreiben

Das KI-Geschäft steht aber unter erhöhtem Druck, Gewinne zu schreiben, wie die am Donnerstag bekannt gegebenen Jahreszahlen zeigen. Die Gewinne von Alibaba und der Umsatz stagnierte. Die enttäuschenden Ergebnisse zeigen, warum das Unternehmen eine umfassende Restrukturierung durchführt, um aus seinen weitverzweigten KI-Projekten Gewinne zu generieren. Alibaba hat diese Woche einen KI-Dienst namens Wukong für Firmenkunden eingeführt und die Preise für seine Cloud-Computing- und Speicherdienste um bis zu 34 Prozent erhöht.