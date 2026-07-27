Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat im ‌Juni ⁠zugelegt. Die Institute reichten vier Prozent mehr ⁠Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie ‌die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. ‌Im Mai ​hatte es ebenfalls ein Plus von vier Prozent gegeben. Die Kreditvergabe an private Haushalte legte im Juni um drei Prozent zu.