Anja Schulze, Leiterin des Swiss Center for Automotive Research an der Universität Zürich, erklärt, dass die Schweizer Zulieferer ihre Kundenbasis in den letzten Jahren verbreitert haben, jedoch nach wie vor stark von deutschen Herstellern abhängig sind. «Die Situation ist bei jedem Unternehmen sehr unterschiedlich», so Schulze gegenüber dem «Sonntagsblick». Zudem seien viele Firmen nicht nur im Automobilsektor tätig, sondern auch in anderen Branchen. Das gebe etwas Luft.