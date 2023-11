«Die Krise hat gezeigt, wie schnell Einlagen abfliessen können», sagte SNB-Direktoriumsmitglied Martin Schlegel am Donnerstag laut Redetext auf einer Veranstaltung in Basel. «Ein wichtiger Schritt dagegen ist, die Fristigkeit der Einlagen zu verlängern.» Dadurch würde das Risiko, dass ein Grossteil der Einlagen innerhalb kürzester Zeit abgezogen werden könne, reduziert und Banken und Behörden erhielten so wertvolle Zeit zur Bewältigung einer Krise.