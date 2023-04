Ungereimtheiten bei Firma hinter Bavarian Airlines

Erste Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Vorhabens kamen auf, als sich herausstellte, dass K. in dubiose Geschäfte verwickelt gewesen war. So hatte er verschiedene Fake-Firmen aufgebaut und fragwürdige Krypto-Projekte initiiert. Unter anderem soll der Teenager eine luxemburgische Privatbank gegründet haben, die in Tat und Wahrheit nicht existiert. Und mit einer ebenfalls ausgedachten Firma gab er vor, einen "fairen Token" und "Blockchain Services" anzubieten.