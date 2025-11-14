Logitech erwarte ein Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 270 und 290 Millionen Dollar, was einem Plus von sechs Prozent gegenüber dem Konsens entspräche. Während Asien-Pazifik und EMEA im ersten Halbjahr stark zulegten, blieb die Entwicklung in Amerika verhalten, vor allem aufgrund schwächerer Nachfrage im Gaming- und Video-Kollaborations-Bereich, so der Analyst der Deutschen Bank weiter.