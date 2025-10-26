1995/1996 - 22 Tage

Am 16. Dezember 1995 kam es zu einem teilweisen Stillstand des Regierungs- und Verwaltungsapparats. Grund war ein Streit zwischen dem von den Republikanern kontrollierten Kongress und dem damaligen demokratischen Präsidenten Bill Clinton über den Haushaltsausgleich. Clinton unterzeichnete am 6. Januar 1996 ein Gesetz zur Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte. Einige Umfragen zeigten, dass die Öffentlichkeit die Schuld für die Haushaltssperre weitgehend den Republikanern im Kongress gab. Das soll letztlich einer der Gründe für Clintons Wiederwahl 1996 gewesen sein.