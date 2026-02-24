Fast alles ist bereit: cash.ch, die grösste Wirtschafts- und Finanzplattform der Schweiz, startet ab Mittwoch, 25. Februar, sein grosses Börsenspiel. In den letzten zwei Wochen hat sich bereits eine vierstellige Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern für diese Challenge registriert. Acht Wochen lang - vom 25. Februar bis 22. April 2026 - traden Sie als Teilnehmer risikofrei mit einem virtuellen Startkapital von 100'000 Franken. Ohne jede Verpflichtung oder Risiken.
Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit dem höchsten Depotwert am Ende der Spielzeit holt den Siegespreis von 10'000 Franken gesponsert von der bank zweiplus.
Was sind die nächsten Schritte?
-> Sie sind bereits beim Börsenspiel registriert: Ihr Trainings-Portfolio wird in der Nacht von heute Dienstag, 24. Februar, auf Mittwoch exakt um 0:00 Uhr zurückgesetzt. Die registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann ihr Portfolio erstellen. Das Spiel beginnt um Mitternacht. Sie werden per E-Mail und auf dem Börsenspiel-Dashboard über den offiziellen Start informiert.
-> Sie sind beim Börsenspiel noch nicht registriert? Kein Problem. Sie können dies heute noch tun. Auch nach Beginn des Börsenspiels ist dies noch möglich. Der Start erfolgt dann aber zu den jeweiligen Marktbedingungen und mit kürzerer Laufzeit der Teilnahme, was die Möglichkeit auf hohe Rendite eventuell vermindert.
Hier die Schritte für die Teilnahme:
- 1. Registrieren und Anmelden: Füllen Sie als Erstes das Registrierungsformular aus: hier. Haben Sie bereits einen OneLog-Zugang? Dann einfach anmelden.
- 2. Starten: Ihr Depot von 100'000 Franken mit virtuellem Spielkapital steht heute noch bereit.
- 3. Trainingsphase: Heute noch und vor dem offiziellen Spielstart ab Mitternacht können Sie ein Portfolio anlegen und die Funktionen testen. Zum offiziellen Start wird alles zurückgesetzt - und alle Teilnehmer beginnen bei Null.
Börsenspiele gibt und gab es einige. Doch das Game von cash.ch hebt sich vom Rest ab. Warum?
- Unsere KI-Tools helfen den Teilnehmern bei Portfolio-Entscheidungen. Das ist vor allem nützlich für Neueinsteiger an der Börse. Aber auch interessant und lehrreich für Finanzprofis
- Nicht nur Aktien können eingesetzt werden. Sondern auch Exchange Traded Funds, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe, und ausgewählte Derivate. Das macht das Spiel dynamisch
- Wer am Ende der Laufzeit die beste Performance erzielt, ist der Sieger. Der Preis ist 10'000 Franken.
Alles klar? Hier finden Sie weitere interessante Informationen und Links zum Börsenspiel von cash.ch:
- Infos & Erklärvideo: So funktioniert das cash-Börsenspiel - Alle Börsenspiel Infos und Erklärvideo
- FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Börsenspiell - Spielanleitung und FAQ
- WWW: Die Landing Page des cash-Börsenspiels - https://boersenspiel.cash.ch/
Das cash-Börsenspiel - man kann nur gewinnen. Viel Spass.