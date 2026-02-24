Fast alles ist bereit: cash.ch, die grösste Wirtschafts- und Finanzplattform der Schweiz, startet ab Mittwoch, 25. Februar, sein grosses Börsenspiel. In den letzten zwei Wochen hat sich bereits eine vierstellige Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern für diese Challenge registriert. Acht Wochen lang - vom 25. Februar bis 22. April 2026 - traden Sie als Teilnehmer risikofrei mit einem virtuellen Startkapital von 100'000 Franken. Ohne jede Verpflichtung oder Risiken.