Der Kunstmarkt ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Spüren Sie die Nachfrage auch? Und welches sind Ihre Märkte?

Die Nachfrage ist gestiegen. Die Interessenten für unsere Werke sind im oberen Segment zu finden. Aber auch Museen zeigen zunehmend Interesse. Letztes Jahr hat das Museum of Modern Arts in New York mit unserer 'Unsupervised-Serie' ja zum ersten Mal ein Kunstwerk in Token-Form gekauft, um es in seine permanente Sammlung aufzunehmen.