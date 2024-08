Die Löhne sollen im nächsten Jahr um bis zu vier Prozent steigen, so die Forderung von Travailsuisse. Damit möchte der Arbeitnehmer-Dachverband die verlorene Kaufkraft vieler Angestellter in der Schweiz ausgleichen. So sei die Wirtschaft seit 2021 real um über sieben Prozent gewachsen, während die Reallöhne um drei Prozent abgenommen hätten.