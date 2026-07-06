Dass sich die Papiere in den vergangenen Monaten überhaupt so verhalten zeigten, hatte in Analystenkreisen für Stirnrunzeln gesorgt. Schliesslich überzeugte das Unternehmen operativ auf ganzer Linie: Sowohl die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 als auch die Aussichten für 2026 fielen äusserst positiv aus, und in den vergangenen zwei Jahren wurden die Markterwartungen fast durchweg übertroffen. Auch das aktuelle Margenniveau sowie die künftigen Prognosen unterstreichen die fundamentale Stärke des Geschäfts. Oder um es mit den Worten von ZKB-Analyst Daniel Jelovcan auf den Punkt zu bringen: «Lonza bleibt eine attraktive Wachstumsstory mit hohen Margen und guter Visibilität.»