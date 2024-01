Einen satten Anstieg von mehr als 11 Prozent konnten die Valoren von Richemont nach der Verkündung überzeugender Umsatzzahlen für das letzte Quartal 2023 am Donnerstag verbuchen. Die Trendwende zur nachhaltigen Besserung in der Branche dürfte aber weiter auf sich warten lassen. Der kurzfristige Ausblick in China ist eingetrübt, die US-Konjunkturdaten werden schwächer und Europa steht am Rande einer Rezession.