Die USA dominieren das WEF. Die Demokraten scheinen dabei jeweils in der Überzahl. Täuscht der Eindruck?

Die USA sind nun mal die grösste Wirtschaftsmacht der Welt. Sie haben die grössten, mächtigsten Konzerne. Und sie sind, was solche Konferenzen angeht, tendenziell eher grosszügig im Hinblick auf Marketing und Networking. Was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren und was, wie ich finde, die Atmosphäre am WEF ein wenig verändert hat, ist die zunehmende Grösse und Macht der grossen Tech-Konzerne. Die Tech-Elite schöpft eine ganz kleine Anzahl der Top-Leute ab und vereinnahmt sie sozusagen. Die Tech-Elite kommt unscheinbar daher, mit Hoodie, aber einige von ihnen haben eine sehr subtile Arroganz. Die Tech-Elite schöpft eine ganz kleine Anzahl der Top-Leute für ihre Events ab und vereinnahmt sie sozusagen. Dass am WEF die Demokraten in der Überzahl sind, das könnte vielleicht stimmen. Denn das WEF belegt viele ESG-Themen. Das haben sich vor allem Demokraten auf die Fahnen geschrieben.