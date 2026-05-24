Auslöser der Marktbewegungen ist der Ende Februar begonnene Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihe kletterte in der Folge zeitweise auf 4,69 Prozent, den höchsten Stand seit Januar 2025, und lag zuletzt bei 4,56 Prozent. Trump hatte am Wochenende erklärt, Washington und Teheran machten Fortschritte bei einem Friedensabkommen, dämpfte aber kurz darauf die Hoffnungen auf ‌einen baldigen Durchbruch.