Die Autorin von Marketing-Inhalten kann es sich nicht mehr leisten, ihre Strom- und Gasrechnung auf einmal zu bezahlen. Also zahlt sie die Hälfte am Monatsanfang und die andere Hälfte am Monatsende. Vor allem die Energiekosten sind in die Höhe geschossen, was zum Teil auf einen monatlichen Anstieg der Benzinpreise um 10,6 Prozent zurückzuführen ist - der grösste Anstieg seit März 2022. Sie wolle warten, bis es sehr kalt wird, bevor sie die Heizung in ihrem Haus anstellt.