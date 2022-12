Die Zinssätze steigen weltweit in einem rasanten Tempo an. Aus diesem Grund machen sich Wirtschaftswissenschaftler allmählich Sorgen über die Schuldenberge, die in den Jahren aufgebaut wurden, als die Kreditkosten nahe Null lagen. Die USA haben eine Staatsverschuldung von über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Gesamtverschuldung des Staates und der Privatwirtschaft liegt bei über 300 400 Prozent des BIP.