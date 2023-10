Zusammen mit den jüngsten Verwerfungen an den Finanzmärkten hat das den Ölmarkt durchgeschüttelt. Der Fasspreis für die Nordsee-Rohölsorte Brent ist in wenigen Tagen von über 97 Dollar auf 84 Dollar abgestürzt. Am Mittwoch verzeichnete der Rohölpreis den grössten Tagesverlust seit einem Jahr.