Ist das lang genug, um den Eigenkapitalaufbau in einem vernünftigen Rahmen zu bewerkstelligen?

Ja - unter der Voraussetzung, dass die Integration der CS in den nächsten zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen werden kann und die Märkte stabil sind. Dann müsste eigentlich der Gewinn in Richtung zehn Milliarden Franken gehen und würde neben den etwa drei Milliarden Franken für den Kapitalaufbau pro Jahr genügend Platz lassen für Aktienrückkäufe und die Steigerung der Dividenden über die nächsten Jahre. Das ist so weit, so gut. Das Problem ist in meinen Augen aber eher der Endzustand. UBS muss dann die mit Abstand höchsten Kapitalanforderungen einhalten, was im globalen Wettbewerb schwierig ist.