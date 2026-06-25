Wegen der aktuell nicht geringen Herausforderungen empfiehlt der Durchschnitt der Analysten beim Nahrungsmittelmulti jedoch zum Halten. Im Detail stehen zehn Kaufempfehlungen 13 Halte-Voten und zwei Verkaufsratings gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 86 Franken - ein Aufwärtspotenzial von noch nur 3,7 Prozent. Sollte der jüngste Ausbruch jedoch von Dauer sein, dürften die Experten ihre Modelle wohl schon bald nach oben anpassen wollen.