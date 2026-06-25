Die Aktien von Nestlé sind nach einer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung endlich nach oben ausgebrochen. Mit einem Kursplus von 3,3 Prozent haben die Titel des Lebensmittelmulti am Mittwoch mit viel Kraft den Widerstand bei rund 80 Franken überwunden. Sie notieren nun auf einem Vier-Monate-Hoch.
Zur Erinnerung: Die Nestlé-Aktie befindet sich in einer mehrjährigen Konsolidierungsphase. Der Kurs sank von 130 Franken im Dezember 2021 auf rund 71 Franken im vergangenen Jahr. Diese Marke hat die Aktie dreimal über einen Zeitraum von einem halben Jahr erfolgreich getestet und sich schliesslich in einer Seitwärtsbewegung zwischen 75 und 80 Franken festgefahren.
Wie geht es nun weiter? Kann die Aktie das Momentum beibehalten, liegt der nächste Widerstand bei etwas über 84 Franken. An diesem Niveau ist der Titel zweimal - im Oktober 2025 und Februar 2026 - gescheitert. Kann der Titel diese wichtige Marke durchbrechen, sollte der Weg frei sein für Kurse von 88 bis 90 Franken.
Während die Charttechnik zur Zuversicht einlädt, präsentieren sich die fundamentalen Daten indes noch gemischt - doch könnte die Börse eine etwaige zukünftige Erholung einzupreisen beginnen. Für das laufende Jahr wird bei Nestlé mit einer Stabilisierung des operativen Geschäfts gerechnet. Analystinnen und Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2026 einen Gewinn pro Aktie von 4,42 Franken - gleich viel wie im Vorjahr. Für 2027, 2028 und 2029 rechnen sie mit 4,70 Franken, 4,99 Franken und 5,25 Franken.
Wegen der aktuell nicht geringen Herausforderungen empfiehlt der Durchschnitt der Analysten beim Nahrungsmittelmulti jedoch zum Halten. Im Detail stehen zehn Kaufempfehlungen 13 Halte-Voten und zwei Verkaufsratings gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 86 Franken - ein Aufwärtspotenzial von noch nur 3,7 Prozent. Sollte der jüngste Ausbruch jedoch von Dauer sein, dürften die Experten ihre Modelle wohl schon bald nach oben anpassen wollen.