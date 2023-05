Die Bedenken über den autoritären Kurs von Präsident Xi Jinping sind deshalb nicht verflogen. Auch in der G7-Abschlusserklärung finden sich Mahnungen zur Menschenrechtslage in der Region Xinjiang, zu Freiheiten in Hongkong und den Spannungen um Taiwan. Zudem haben die wichtigsten westlichen Industriestaaten eine gesonderte Erklärung verabschiedet, in der sie den Widerstand gegen jeden Versuch betonen, wirtschaftliche Abhängigkeiten in politischen Druck umzusetzen. China wird nicht erwähnt. Aber gegen wen sich das G7-Bekenntnis zum Abbau von Lieferabhängigkeiten etwa bei Rohstoffen und zur stärkeren Unterstützung für gleichgesinnte Länder richtet, ist eindeutig.