Die interne Lösung habe sicher den Vorteil, dass sich die Co-CEO nicht in Vontobel einarbeiten müssten und die Kunden und Mitarbeitenden von Vontobel bereits kennten, schreibt die Zürcher Kantonalbank in einem Analystenkommentar. "Andererseits erachten wir die Aufteilung der Verantwortlichkeiten als suboptimal. Wenn in Gesellschaften Co-CEOs tätig sind, führt eine solche Konstellation oft zu unnötigen Reibungsverlusten und längeren Entscheidungswegen" Zudem habe Vontobel die Chance verpasst, einen CEO mit Format und externem Leistungsausweis zu engagieren; frischer Wind hätte gutgetan, so die ZKB.