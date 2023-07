Die Höhe der Mieten ist zum Politikum geworden. Werden von vielen Investorinnen und Investoren missbräuchlich hohe Renditen mit Mietwohnungen erzielt?

Die Frage kann ich für alle institutionellen Investoren absolut verneinen. Die Renditen kannten in den letzten Jahren nur eine Richtung: nach unten. Das Schweizer Mietrecht koppelt den Mietzins an die Hypothekarzinsen. Wer als Mieterin in den letzten Jahren von Mietzinssenkungen profitiert hat, darf nun auch mit einer Mietzinserhöhung rechnen. Die Renditen sind somit indirekt an die Mieten gekoppelt.