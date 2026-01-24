Warum wurden die Massnahmen vorbereitet?

Sie wurden 2021 vorgeschlagen, ‌als die erste Trump-Regierung und China den Handel als politisches Instrument ⁠einsetzten. Das europäische Recht gibt der EU-Kommission bis zu vier Monate Zeit, um ‌mögliche Fälle von Nötigung zu prüfen. Stellt sie fest, dass die Massnahmen eines Drittlandes eine Nötigung darstellen, legt sie dies den EU-Mitgliedern vor. ‍