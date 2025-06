WAS SAGT DIE EU DAZU?

Die Schweiz und die EU seien mehr als Nachbarn, sagte EU-Kommissar Maros Sefcovic am Freitag in Brüssel. Sie seien wirtschaftliche Partner und geopolitisch gesehen Verbündete. In dieser Beziehung sei am Freitag ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Beide Seiten könnten ihren Nutzen daraus ziehen und zu einem stärkeren und resilienteren Europa beitragen.