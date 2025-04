Friedrich Heinemann, ZEW-Institut:

«Momentan verhindert die Inflation bei den Lebensmitteln und Dienstleistungen noch ein rascheres Absinken der Inflationsrate. US-Präsident Donald Trumps wirre Handelspolitik könnte in den kommenden Monaten in Deutschland für mehr Preisstabilität sorgen: Der Vertrauensverlust für den Dollar stärkt den Euro und macht Importe billiger. Ausserdem wird zollbedingt das Angebot an günstigen asiatischen Waren in Europa zunehmen. Zudem dämpft die erratische US-Politik die globale Wirtschaft, das trifft die deutsche Konjunktur und wirkt daher ebenfalls preisdämpfend.»