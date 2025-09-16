Analysten von JPMorgan schätzen, dass bei einer Umsetzung über sechs bis acht Jahre und den 5 Milliarden Dollar an Upstreaming etwa 2,6 Milliarden Dollar pro Jahr zurückgelegt werden müssten, bevor weitere Schritte zur Optimierung der Bilanz berücksichtigt werden. Neben dem laufenden Abbau von Credit-Suisse-Altlasten und dem Ziel von 13 Milliarden Dollar Kosteneinsparungen bis 2026 konzentriert sich UBS auf die Leistungssteigerung im Wealth Management, besonders in Amerika. Diese Region erwirtschaftet ähnlich viel Umsatz wie die Schweiz, ist aber deutlich kostenintensiver.