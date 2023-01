Ebenfalls in Wilhelmshaven wollen der Energiekonzern E.ON, die Investoren Tree Energy Solutions (TES) und der französische Versorger Engie im Auftrag der Bundesregierung eine schwimmende Anlage betreiben, die zu Beginn der Heizsaison 2023 in Betrieb gehen kann. Hierbei wird ein für fünf Jahre gechartertes FSRU des Unternehmens Excelerate Energy eingesetzt. TES will in Wilhelmshaven ab 2025 auch einen Wasserstoff-Terminal an Land in Betrieb nehmen.