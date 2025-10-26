Gegen Tätigkeiten im freien Wettbewerb regte sich zuletzt politischer Widerstand. Die Post soll nach Auffassung der Wirtschaftskommission des Nationalrats private Unternehmen nicht übermässig konkurrieren dürfen. Auch der Bundesrat will diesbezüglich Leitplanken und plant eine umfassende Post-Reform. Mit ihr will der Bundesrat aber auch betreffend der Grundversorgung reagieren können - wenn beispielsweise die Nachfrage nach Briefpost weiter zurückgehen sollte. Die Vernehmlassung dazu soll erst im Juni 2026 beginnen.