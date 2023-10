Homeoffice hat sich in der Schweizer Wirtschaft etabliert. Ist die Vermietung von Büroräumen schwieriger geworden, weil die Unternehmen wegen der Telearbeit weniger Büroflächen benötigen?

An den Toplagen ist der Büromarkt in stabiler Verfassung. An nicht zentralen Lagen hat sich die Nachfrage seit der Pandemie jedoch nicht erholt. Ob dies am Trend zu mehr Telearbeit liegt, ist nicht eindeutig zu identifizieren. Mir stellt sich die Frage, ob der Homeoffice-Trend wirklich nachhaltig ist. In den letzten Wochen sind vermehrt widersprüchliche Aussagen zum heiss diskutierten Thema aufgetaucht. Einige Unternehmen versuchen gar, ihre Mitarbeitenden wieder ins Büro zurückzuholen – wenn nötig auch mithilfe eines Belohnungssystems. Zudem gilt: Die Flächennutzung verändert sich generell wegen der Digitalisierung – diese Entwicklung wird mit dem Begriff "New Work" umschrieben. Flex-Desks, Quiet Zones, Collaboration Areas und Community Spaces sind heute Teil eines modernen Bürokonzeptes. Das führt auch in Büros, in denen Arbeitsplätze geteilt werden, nicht zwingend zu weniger Quadratmetern an Bürofläche.