Die Schweizer Bevölkerung setzt in der Altersvorsorge vermehrt auf Eigenverantwortung. Wie das Raiffeisen Vorsorgebarometer 2022 zeigt, gewinnt die dritte Säule weiter an Bedeutung. Dabei werden die privaten Vorsorgegelder in der Säule 3a immer öfter in Wertschriften investiert.