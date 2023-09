Die leerstehenden Wohnungen gehen wieder zurück. Warum wird nicht mehr gebaut?

Die Bautätigkeit ging nicht wegen der steigenden Zinsen zurück, sondern schon zuvor. Der Höhepunkt wurde anhand der Baubewilligungen im Jahr 2019 erreicht. Selbst in Zeiten von Negativzinsen und damit verbundenem Anlagenotstand, wo alle hungrig nach Immobilien waren, ging die Aktivität zurück. Einerseits ist diese Entwicklung den damals höheren Leerständen geschuldet - in einigen Regionen wurde an der Nachfrage vorbeigebaut -, andererseits schreitet die Verdichtung nicht in dem Masse voran, wie sie das sollte.