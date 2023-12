Praktisch alle Kryptowährungen profitieren in diesem Umfeld von einer Kursdynamik mit Momentum und einem sich verbessernden technischen Marktumfeld. Wer jetzt dem Rally nach dem FOMO-Prinzip - Fear of missing out - nachrennt, könnte aber schnell gebrannt sein. Konsolidierungsphasen, welche bei den Kryptowährungen abrupt und sehr heftig ausfallen können, sind regelmässige Begleiter der Kursentwicklung der Token. Angesichts der aktuellen Preisspanne ist der historische Trend von Bitcoin, sich schnell durch die Zone um 40'000 Dollar zu bewegen, von besonderem Interesse. Dies deutet darauf hin, dass eine Annäherung an 50'000 US-Dollar in Sicht sein könnte, wenn es nicht vorher zu einer Korrektur kommt, schreibt Alex Kuptsikevich, Analyst beim Broker FxPro in einer Kundennotiz. «Wir haben wiederholt ein 'dünne-Luft-Territorium‘ im Bereich von 40'000 bis 46'000 US-Dollar festgestellt», so Kuptsikevich.