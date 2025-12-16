Damit führen die Waltons auch dieses Jahr wieder die Rangliste an. Mit ihrem aktuellen Vermögen haben sie erstmals die Schwelle von einer halben Billion Dollar überschritten. Die Familie besitzt rund 44 Prozent des in Bentonville, Arkansas, ansässigen US-Einzelhändlers - ein Anteil, der die Grundlage des grössten Familienvermögens der Welt bildet. Gemessen am Umsatz ist Walmart denn auch der weltgrösste Einzelhändler. Er generierte im letzten Geschäftsjahr 681 Milliarden US-Dollar in über 10'750 Filialen rund um den Globus.