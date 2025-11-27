Die Aktienkursentwicklung war auch bei den grössten Verlierern der Hauptgrund für den Rückgang. So verloren die Papiere der Logistiker Kühne+Nagel und Hapag-Lloyd deutlich an Wert, was das Vermögen von Klaus-Michael Kühne (21-22 Mrd.) um 6 Milliarden Franken schmälerte. Auch andere seiner Investments liefen zuletzt nicht gut, so hatte er etwa auch bei der Signa-Pleite mehrere hundert Millionen verloren.