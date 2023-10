Flugreisen am beliebtesten

Insgesamt geben 41 Prozent der Befragten an, am liebsten in der Luft in die Ferien zu reisen – das sind genauso viele wie vor der Pandemie. Hoch im Kurs stehen auch Reisen mit dem Zug, dem Wohnmobil oder dem Fernbus. Camperferien sind vor allem in der Deutschschweiz beliebt. In der Westschweiz stehen Mietwagen und Fernbusse höher im Kurs.