Die kurzfristige Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat den Fokus der Anleger erneut auf die Technologiewerte gelenkt. Angetrieben von der Hoffnung auf gute Geschäfte mit Anwendungen rund um künstliche Intelligenz (KI) schossen die Aktien des Halbleiterherstellers Micron Technology am gestrigen Montag um fast 11 Prozent in die Höhe. Die Papiere des Datenspeicherherstellers Western Digital stiegen an der Indexspitze um gut 16 Prozent.
Diese Entwicklung setzt sich am Dienstag auch bei den hiesigen Chip-Aktien fort. AMS Osram liegen 2,4 Prozent im Gewinn, VAT 1,2 Prozent. Inficon (+0,7 Prozent) und Comet (+0,1 Prozent) verzeichnen etwas bescheidenere Kursavancen. Bereits am Vortag gehörten AMS Osram (+7,1 Prozent), Comet (+3,8 Prozent), Inficon (+1,5 Prozent) und VAT (+1,0 Prozent) zu den Zugpferden an der Schweizer Börse.
Dabei markierten VAT und Comet Allzeithochs, während Inficon die Rekordmarke intraday erreichte, diese bis Börsenschluss jedoch nicht halten konnte. AMS Osram befindet sich derweil in einer Aufwärtsbewegung und verzeichnete Mitte Mai ein Zwei-Jahres-Hoch. Das Momentum im Sektor dürfte anhalten, da Analysten - zumindest mittelfristig - von einer Fortsetzung des Investitionsbooms in der Halbleiterbranche ausgehen.
So hob die UBS kürzlich die Kursziele von beispielsweise Comet und VAT deutlich an: Bei Comet von 405 auf 452 Franken, bei VAT von 650 auf 745 Franken. Die Kaufempfehlungen bestätigte damit die Grossbank.
Als Begründung führte die UBS an, die Prognosen für die Investitionen der Chipindustrie in Produktionsanlagen für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich erhöht zu haben. Davon sollte insbesondere die Halbleitersparte PCT von Comet profitieren, die stark vom Ausbau der Produktionskapazitäten für NAND- und DRAM-Speicherchips abhängt. Auch VAT dürfe von der starken Nachfrage nach KI-Anwendungen und neuen Halbleiterfabriken profitieren. Die EPS-Prognosen für Comet hat die UBS um 1, 13 und 24 Prozent angehoben, jene für VAT um 7 bis 16 Prozent.
Laut Bloomberg-Daten empfehlen die Hälfte der 20 Analysten VAT zum Kauf, bei Comet sind es neun von zwölf, bei Inficon sieben von dreizehn und bei AMS Osram vier von dreizehn. Auffällig ist zudem, dass die Kursziele mit der jüngsten Kursentwicklung nicht Schritt halten konnten und teilweise deutlich unter den aktuellen Marktpreisen liegen - bei ams Osram beträgt der Abstand etwa 24 Prozent.