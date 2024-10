Die Speedmaster wurde 1957 für Autorennfans eingeführt und erhielt 1965 durch die NASA eine neue Bedeutung, als sie Teil der bemannten Weltraumoperationen wurde. Der Durchbruch gelang schliesslich im Juli 1969, als Buzz Aldrin sie während der Apollo-11-Mission als erste Uhr auf dem Mond trug. Bekannt als «Moonwatch», ist die Speedmaster ein Symbol für Präzision, Langlebigkeit und Abenteuerlust. Sie bleibt eine der wenigen Uhren mit der Auszeichnung «Flight-Qualified by NASA for all Manned Space Missions».