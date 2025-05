Der Zug fährt, der Bund will die Sätze der Kapitalleistungssteuern erhöhen - eine Mehrbelastung. Ihr Verband lehnt diesen Plan ab. Warum genau?

Das Vorhaben ist Teil eines Entlastungspakets. Doch das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist doch fragwürdig, dass man den Bundeshaushalt entlasten will, dafür aber die Versicherten zusätzlich belastet. Warum sollen sie ausbaden, was die Ausgabenfreude der Politik in Bern verursacht hat? Ausserdem werden die Leute vor eine Wahl zwischen Pest und Cholera gestellt: Der Kapitalbezug wird unattraktiver, die heute vergleichsweise hohen Steuern auf den Renten bleiben. Das ist keine gute Lösung.