Insgesamt bleibt das Geschehen an der Schweizer Börse hingegen ruhig. Nur sieben der 21 SMI-Titel geben nach. Laut dem Investmentchef von Raiffeisen Schweiz Matthias Geissbühler könnte es an der Hoffnung liegen, dass US-Gerichte die pauschalen Zölle doch noch als unrechtmässig deklarieren werden.